МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером умеренно снижался к доллару и к евро, отыгрывая провал рынка нефти уже на 6%, ниже 66 долларов за баррель.

В итоге рублевая цена "черного золота" понизилась до минимумов за несколько месяцев – ниже 4,5 тысячи рублей за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.32 мск повышался на 11 копеек — до 67,95 рубля, курс евро — на 31 копейку — до 76,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СДЕРЖАННО РЕАГИРУЕТ НА НЕФТЬ ДЕШЕВЛЕ $66

Рубль во вторник вечером немного терял против доллара и в большей степени – к евро, отыгрывая попытки европейской валюты вернуться на форексе в район 1,13 доллара.

Рынок нефти во вторник возобновил масштабную коррекцию вниз после вчерашних попыток отскока наверх – выше 71 доллара.

Давление на нефтяные котировки поддерживается оценками ОПЕК, согласно которым Россия в октябре установила новый рекорд постсоветского периода по уровню добычи нефти в 11,6 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти странами ОПЕК в прошлом месяце увеличилась на 127 тысяч баррелей в день, до 32,9 миллиона баррелей. Наконец, картель повысил оценку добычи нефти США в 2018 и 2019 годах на 170 и 410 тысяч баррелей в сутки — до 10,86 миллиона баррелей и 12,06 миллиона баррелей в сутки соответственно.

При этом прогнозы ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в этом и следующем году были снижены на 40 тысяч и 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,29 миллиона, соответственно. Уровень спроса составит в эти годы 98,79 миллиона баррелей в сутки и 100,08 миллиона баррелей в сутки, соответственно.

Кроме того, президент США Дональд Трамп через Twitter заявил, что считает цены на нефть завышенными и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи, отметил Иван Марчена из компании Forex Club.

В то же время, рубль остается довольно стабильным и слабо коррелирует с нефтяными котировками. В итоге рублевая цена марки Brent опустилась к минимумам за несколько месяцев в район уровня 4,5 тысячи за баррель, хотя еще недавно колебалась выше 5 тысяч.

Поддерживающим для российской валюты фактором является начинающийся на этой неделе налоговый период ноября. Сильные данные по балансу торгового и текущего счета также оказывают поддержку рублю в отсутствие новостей, повышающих текущие санкционные риски, отмечают эксперты. В итоге доллар и евро вечером повышались на 0,2-0,5%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,2-68,4 рубля, евро – в коридоре 75,8-77,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

В предположении сохранения цены нефти и курса рубля на текущем уровне, в оставшиеся два месяца этого года сальдо текущего счета составит 12,5 миллиарда долларов, чего недостаточно для выплат по внешнему долгу (14,3 миллиарда с пиком выплат 8 миллиардов долларов в декабре) и продолжающегося оттока нерезидентов из ОФЗ, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

"Как следствие, более вероятно ослабление рубля до конца года даже в отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ. Не исключено превышение курса до 70 рублей за доллар при текущей нефти. Несколько смягчить дефицит валютной ликвидности позволит планируемое предоставление валютной ликвидности Казначейством по операциям валютный своп", — полагают в банке.