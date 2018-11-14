МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, реагируя на падение нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06% — до 2653,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,34%, до 1388,57 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13%, до 25758,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,19%, до 2067,36 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,61% и составлял 5740,4 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,22%, до 21859,04 пункта.

Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.

В результате подешевели акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской CNOOC теряют 4,7% стоимости, японской JX Holdings дешевеют на 2,3%, австралийской Woodside Petroleum — на 2,8%.

Инвесторы оценивают и неоднозначную статистику по Китаю. Так, объем промышленного производства в стране в октябре поднялся на 5,9% в годовом выражении против 5,8% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения темпов роста. Объем розничных продаж за этот же месяц поднялся на 8,6% к прошлому году против роста на 9,2% в сентябре, ожидался рост на уровне прошлого месяца.

Среди рисков на рынках остаются опасения по ситуации с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения в среду. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.