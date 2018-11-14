МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов демонстрирует устойчивость и мало меняется к доллару и евро, несмотря на обвал цен на нефть во вторник и продолжающееся снижение в среду, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск вторника рос на 1 копейку — до 68,14 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 76,83 рубля.

При этом на старте торгов курс евро кратковременно пробил отметку в 77 рублей, поднявшись до 77,07 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,27% — до 65,29 доллара за баррель. Во вторник цены на нефть обвалились более чем на 7%. В частности, стоимость Brent впервые с 16 марта падала ниже 65 долларов за баррель.