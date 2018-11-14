МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером уверенно растет по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс РТС днем сумел восстановить свои позиции и вновь подняться выше психологического уровня в 1100 пунктов.

Индекс Мосбиржи к 18.09 мск снижался на 0,03% — до 2374,21 пункта, индекс РТС рос на 1,39%, до 1115,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки — до 65,87 рубля, курс евро рос на 20 копеек, до 75,7 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,95% — до 67,4 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Акции "Распадской" подскочили вечером почти на 6%.

В среду вступили изменения в MSCI Russia. На фоне включения в индекс с весом 0,9% акции Polymetal подскакивали на 7,2%, а акции "Русгидро" падали на 3,3% из-за исключения из индекса.

К текущему моменту акции Polymetal растут на 4,42%, акции "Русгидро" снижаются на 2,68%.

Растут бумаги финансового сектора: акции Московской биржи поднимаются на 3,67%, префы Сбербанка — на 1,24%, его обыкновенные акции — на 1,15%.

Акции "Интер РАО" снижаются вечером на 1,56%, несмотря на позитивные данные по МСФО за девять месяцев текущего года. Так, чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,687 миллиарда рублей.

Аналитики "Велес Капитала" позитивно оценили отчетность "Интер РАО" и конференц-звонок с топ-менеджерами компании и дали рекомендацию покупать акции компании с целевой ценой в 5 рублей.

В аутсайдерах дня бумаги нефтяных компаний, отмечает Василий Олейник из "Финама". Акции "Лукойла" теряют 2,25%, обыкновенные акции "Татнефти" почти 3,5%, ее привилегированные акции снижаются на 2,4%, акции "Роснефти" теряют более 3%.

Цены на нефть во вторник обвалились с 70 до 65 долларов за баррель на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу, Brent пробивал вниз отметку в 65 долларов впервые с 16 марта, а WTI — 55 долларов впервые с 16 ноября прошлого года. В среду цены на нефть корректируются вверх.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Приостановка падения стоимости барреля Brent может стимулировать "медведей" к фиксации прибыли по российским нефтяным фишкам, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

До конца сессии не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции, считает Олейник из "Финама". С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально, отмечает он. Тем не менее, пока риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов остаются высокими, ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов, добавляет он.