МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером уверенно продолжает прибавлять в стоимости по отношению к доллару и евро, отыгрывая коррекционный рост рынка нефти выше 67 долларов за баррель после провала накануне ниже 65 долларов.

Снижение санкционных рисков добавляет позитива динамике курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск снижался на 98 копеек, до 67,15 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 75,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ

Рубль в среду вечером уверенно рос против доллара и евро, возвращая позиции, утраченные с конца прошлой недели. Поддержка пришла от попыток коррекционного восстановления рынка нефти – выше уровня 67 долларов за баррель Brent, хотя еще накануне в ходе 7%-ного падения нефтяные котировки опускались ниже 65 долларов за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам сегодня оказали заявления министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи. Он сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы "сбалансировать" рынок. Министр также отметил, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными и не оправдывают обвала цен во вторник.

Важным геополитическим фактором поддержки рубля выступили и новости о том, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.

На этом фоне минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 10 миллиардов рублей при совокупном спросе в размере 29,716 миллиарда.

В итоге доллар и евро вечером снижаются на 1,1-1,4%. Рублевая цена марки Brent колеблется в районе уровня 4,5 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар закроет сегодняшнюю сессию в пределах 67,15-67,75 рубля, в этом же коридоре стартуют торги четверга, пара евро/рубль сохранится внутри диапазона 75,8-76,5, оценила Анна Бодрова из компании "Альпари".

Баланс сил на рынке нефти остается достаточно шатким, а доллар уже в ближаи?шее время может начать восстанавливать позиции на глобальных площадках, если надежды инвесторов на урегулирование торговых конфликтов не получат новых подтверждений, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".