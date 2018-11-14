МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в среду вечером растет, трейдеры продолжают отыгрывать достижение чернового соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3022 доллара с 1,2978 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару рос до 1,1316 доллара за евро с 1,129 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 113,71 иены со 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,28%, до 97,03 пункта.

Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем положений договора, определяющего условия предстоящего "развода". Теперь, чтобы сделка состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте. В среду на заседании британского кабмина будут приниматься решения "о дальнейших шагах в национальных интересах".

Оптимизм инвесторов также поддерживается заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что черновое соглашение с ЕС "значительно приближает к тому, за что голосовали британские граждане" и послужит экономическим интересам страны.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.