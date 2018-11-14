МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду демонстрируют негативную динамику, в лидерах снижения оказались акции компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.52 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,51%, до 25157,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 7156,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 2708,37 пункта.

Акции Apple на бирже NASDAQ снижаются в цене на 2,5%, демонстрируя негативную динамику пятую торговую сессию подряд. Инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса на смартфоны. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что многие поставщики снизили прогноз по продажам смартфонов, ссылаясь на сокращение заказов от "крупного клиента". По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple.

Также дешевеют бумаги Adobe Systems Inc — на 1,7%, Microsoft Corporation — на 1%.

В четверг участники рынка будут ожидать публикации данных о розничных продажах в США в октябре. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, считают, что объем продаж в отчетном месяце вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем.