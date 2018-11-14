МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрыли торги в минусе, инвесторы оценивали заявления совмина Италии о проекте госбюджета страны на 2019 год, свидетельствуют данные бирж.

Британский FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,28%, до 7033,79 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5068,85 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 11412,53 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB уменьшился на 0,78%, до 19077,47 пункта.

В ночь на среду стало известно, что основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены. Об этом заявил вице-премьер, глава минэкономразвития Италии Луиджи ди Майо после состоявшегося в Риме заседания совета министров.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, но этот проект был отклонен Еврокомиссией 23 октября.

На фоне неопределенности с бюджетом доходность десятилетних итальянских госбондов в ходе торгов достигала отметки в 3,54%. По мнению рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden), которое приводит агентство Рейтер, такая динамика доходности может спровоцировать серьезный долговой кризис.

Инвесторы также обращали внимание на макростатистику. Так, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) в среду сообщило, что ВВП страны, по предварительной оценке, в третьем квартале 2018 года снизился на 0,2% с учетом сезонных корректировок. Отмечается, что показатель снизился впервые с 2015 года.