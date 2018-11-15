МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,35% — до 6,39 доллара, "Лукойла" — на 2,21%, до 73,39 доллара, "Новатэка" — на 0,97%, до 176,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,49% — до 4,61 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,09%, до 27,77 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,01% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,85%, до 12,27 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,29% — до 17,05 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 1,63% — до 17,59 доллара, "Северстали" — на 1,18%, до 15,44 доллара, НЛМК — на 1,15%, до 24,68 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" поднималась на 0,34% — до 13,24 доллара, "Ленты" — на 0,85%, до 3,57 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,96% — до 2,41 доллара.