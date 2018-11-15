МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк догнал "Роснефть" по капитализации, которая в последние дни опустилась ниже 5 триллионов рублей на фоне провала нефтяных котировок, однако в четверг слегка растет, свидетельствуют данные торгов.

Утром в четверг капитализация Сбербанка (с учетом обыкновенных и привилегированных акций) составляла около 4,5 триллиона рублей, что соответствовало аналогичному показателю "Роснефти". Акции крупнейшего в РФ банка к 11.37 мск дорожали на 1,2% и на 0,7% (обыкновенные и привилегированные, соответственно). Бумаги крупнейшей в РФ нефтяной компании росли в цене на 0,6%.

Четвертого октября "Роснефть" поставила рекорд по капитализации, которая достигла в этот день 5,541 триллиона рублей. Однако снижение нефтяных котировок привело к коррекции вниз цены акций компании.

Цена на нефть с 4 октября падала к минимуму прошлого вторника на 25% — ниже 65 долларов за баррель сорта Brent — на фоне роста опасений по поводу переизбытка предложения сырья на рынке.