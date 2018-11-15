МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет в четверг на новостях о прогрессе в процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), другие фондовые индексы Европы также демонстрируют позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,52% — до 7069,5 пункта. Французский CAC 40 — на 0,08%, до 5073,01 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 11439,65 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг соглашения по Brexit. Так, Еврокомиссия хочет согласовать декларацию по будущим отношениям с Великобританией ко вторнику следующей недели, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-брифинге в четверг. Он также сообщил, что саммит глав государств ЕС для финализации соглашения по условиям "развода" запланирован на 25 ноября.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. ЕК также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.

По мнению старшего рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson), слова которого приводит агентство Рейтер, несмотря на то, что Тереза Мэй добилась от кабмина коллективного одобрения проекта соглашения об условиях Brexit, консенсус будет подвергаться еще большим испытаниям в долгосрочной перспективе.