МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" разместит трехлетние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда юаней с доходностью в размере 6,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125-6,25% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

По последним данным, спрос на бумаги превысил 2,2 миллиарда юаней.

Компания проводит 12-15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.

Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублевые евробонды сроком обращения 3-5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трехлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.