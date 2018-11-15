МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в плюсе, наибольший рост отмечен у рынков Китая на фоне новостей о переговорах КНР и США по торговым противоречиям, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,36%, до 2668,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,45%, до 1398,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,75%, до 26103,34 пункта, корейский KOSPI — на 0,97%, до 2088,06 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%, до 21803,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,06%, до 5736 пунктов.

Позитивные новости по переговорам о торговле между двумя крупнейшими экономиками мира поддержали настроения инвесторов. Ранее в четверг представитель минкоммерции КНР заявил, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине.

Японский индекс Nikkei 225 при этом опустился на фоне падения стоимости акций банков. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, инвесторы оказались разочарованы тем, что крупнейшие банки по итогам второго квартала текущего фингода не подняли свой годовой прогноз. В итоге акции Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 3%, Mizuho Financial Group — на 1,7%. В целом банковский сектор страны просел на 2,4%.