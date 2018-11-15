МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Акции Evraz растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) после сообщения компании о выплате промежуточных дивидендов, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.16 мск стоимость акций Evraz росла на 5,96%, до 5,508 фунта стерлингов (7,14 доллара).

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров Evraz проголосовал за выплату третьих в этом году промежуточных дивидендов в размере 0,25 доллара на акцию, на общую сумму 360,8 миллиона долларов.

Дивиденды планируется начислить 21 декабря, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 23 ноября. Третьи промежуточные дивиденды будут выплачены в долларах, если акционеры не решат получить их в фунтах стерлингов или евро. Последний день подачи заявки на выбор валюты — 26 ноября 2018 года.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович, а также его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастил выпуск стали на 3,8% — до 14,03 миллиона тонн.