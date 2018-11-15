МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером в четверг продолжает расти на улучшении внешнего фона и укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.07 мск рос на 0,32%, до 2386,18 пункта, индекс РТС — на 1,03%, до 1128,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 43 копейки, до 66,59 рубля, курс евро — на 75 копеек, до 75,21 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 0,82% — до 66,66 доллара за баррель.

"Нефть приостановила своё обвальное падение, в Европе образовалась перспектива заключения сделки Великобритании по выходу из ЕС, финансовые СМИ пишут о закулисных переговорах США и Китая под давлением американского бизнеса. Накануне также стали доступны прогнозы агентства S&P, которые не предполагают принятие жёстких ограничений для РФ со стороны США", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В большей степени сложившаяся ситуация благоприятна для отечественных банков, которые отреагировали ростом в бумагах Сбербанка и в акциях ВТБ", — добавляет Кочетков.

К текущему моменту акции ВТБ поднимаются на 3%, префы Сбербанка – на 0,32%, его обыкновенные акции – на 0,73%.

Кроме того, акции компании "Черкизово" растут на 5,59% на фоне позитивного отчета по МСФО за первые девять месяцев года.

Так, чистая прибыль группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в январе-сентябре 2018 года по МСФО увеличилась в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 10,355 миллиарда рублей.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 2,85%, обыкновенные акции – на 4,44%), отыгрывая сообщение компании в ежеквартальном отчете о том, что ее иностранные кредиторы прекратили арбитражный процесс взыскания задолженности с компании в суде Лондона.

"Это позволяет надеяться, что худшие времена для "Мечела" остались позади. Тем не менее, указанной компании по-прежнему предстоит погашение крупной задолженности, которое может растянуться на много лет в результате вероятных последующих реструктуризаций", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Бумаги "Распадской" подскакивали более чем на 5% на заявлениях руководства о скором рассмотрении вопроса дивидендов, отмечает Кочетков. К текущему моменту акции компании растут на 4,65%.

"С технической точки зрения в этих бумагах сформировался позитивный сигнал в пользу среднесрочной игры на повышение в результате вчерашнего обновления семилетнего максимума. Однако после резкого двухдневного прироста они рискуют достаточно сильно откатиться от достигнутого уровня. Тем не менее, в качестве среднесрочных технических целей для них просматриваются отметки 140, 145, 150 рублей", — также отмечает Манжос.

В лидерах снижения – акции "Мосэнерго" (-2,26%), Polymetal (-1,77%), "Алросы" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2390 пунктов, отмечает Манжос.

"До конца дня в США еще будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Однако в силу своей многочисленности они, скорее всего, будут иметь смешанный характер. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня. Уже после закрытия основных торгов в России состоится выход перенесенной на четверг официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США (19.00)", — добавляет аналитик.

Краткосрочные перспективы рынка, ввиду отсутствия санкционных новостей и отскока нефтяных цен, стали умеренно оптимистичными, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". На этом фоне даже наличие потенциала снижения у американских фондовых площадок выходит на второй план, заключает она.