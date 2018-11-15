МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг снижаются, реагируя на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о неизменности курса на повышение процентной ставки, несмотря на волатильность мировых рынков, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.01 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32% — до 25000,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 7122,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2685,69 пункта.

"Отрицательная реакция фондовых бирж США была вызвана заявлениями председателя ФРС Пауэлла о том, что недавняя волатильность на мировых рынках не изменит монетарную политику в стране", — отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Пауэлл в среду в ходе своего выступления в Далласе заявил, что Федрезерв внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики и за волатильностью на глобальных рынках, однако текущие глобальные экономические риски — не доводы в пользу отказа от текущего плана постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в США. В этом году регулятор поднял ставку уже три раза и планирует еще одно повышение в декабре.

Кроме того, инвесторы отыгрывают корпоративную отчетность. Так, крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart по итогам девяти месяцев 2018-2019 фингода (февраль-октябрь 2018 года) уменьшила чистую прибыль в 2,4 раза, до 3,37 миллиарда долларов. Акции Walmart на торгах четверга дешевеют на 1,2%.