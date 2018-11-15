МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга подорожал на улучшении внешнего фона и значительном укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12%, до 2381,45 пункта, индекс РТС — на 1,24%, до 1131,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.11 мск снижался на 87 копеек, до 66,15 рубля, курс евро — на 1,1 рубля, до 74,86 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38%, до 67 долларов за баррель.

"Индекс РТС вырвался за пределы краткосрочного коридора 1110-1120 пунктов", — отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции компании "Черкизово" выросли на 5,59% на фоне позитивного отчета по МСФО за первые девять месяцев года.

Бумаги "Распадской" выросли на 4% на заявлениях руководства о скором рассмотрении вопроса дивидендов.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (префы подорожали на 2,7%, обыкновенные акции – на 3,93%), отыгрывая сообщение компании в ежеквартальном отчете о том, что ее иностранные кредиторы прекратили арбитражный процесс взыскания задолженности с "Мечела" в суде Лондона.

С другой стороны, бумаги Polymetal потеряли порядка 3% на фоне корректирующего движения, отмечает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр". Вспомним, что недавний рост компании в 6% был вызван включения в индекс MSCI Russia, добавляет он.

В лидерах снижения также – акции "Мосэнерго" (-2,04%), "Полюса" (-1,6%), "Алросы" (-1,59%), "Юнипро" (-1,55%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,34%) и акции "Яндекса" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В целом рост основных российских фондовых индексов может продолжиться, поскольку крупные участники рынка переводят свой капитал в менее рискованные активы на фоне недавней нестабильной ситуации вокруг нефтяного рынка", — говорит Гасанов.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2335-2435 пунктов, а РТС – в коридоре 1115-1145 пунктов

"Российский фондовый рынок в четверг торговался в "зеленой зоне", но говорить о том, что покупатели вернулись на площадку и готовы двигать индексы вверх, было бы преждевременно. Индекс Мосбиржи так и не смог подняться в область 2400 пунктов и остался стоять ниже", — отмечает Бодрова. Рублевый индикатор в пятницу может консолидироваться в пределах 2370-2395 пунктов, индекс РТС способен закрепиться в коридоре 1115-1135 пунктов ближе к верхней границе диапазона, прогнозирует она.