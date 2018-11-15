МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги четверга преимущественно в "красной зоне" на обеспокоенности инвесторов перспективами Brexit после ухода из британского правительства сразу нескольких недовольных министров, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 символически вырос на 0,06%, до 7038,01 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,7%, до 5033,62 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 11353,67 пункта.

Инвесторы отыгрывали новости из Великобритании. Сегодня о своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

"Неизвестно, сколько министров в этой ситуации решат, что лучше уходить в отставку сейчас, а не ждать. Если министры продолжат уходить, (премьер-министр Великобритании — ред.) Тереза??Мэй окажется в очень сложном положении", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Nomura Джордана Рочестера (Jordan Rochester).

Великобритания и ЕС согласовали черновой проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС, 585-страничный документ описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. До 31 декабря 2020 года продлится переходный период, во время которого, по сути, сохранится статус-кво: Британия и ЕС продолжат следовать существующим в настоящее время правилам, несмотря на то, что после 29 марта 2019 года Великобритания официально не будет членом Евросоюза.