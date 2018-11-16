МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне осторожного оптимизма инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,83% — до 25289,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,72%, до 7259,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,06%, до 2730,20 пункта.

В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение нового транша пошлин на импорт товаров из Китая. Предполагается, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят этот вопрос на полях саммита G20 в Аргентине.

Также участники рынка обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что регулятор внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики и за волатильностью на глобальных рынках, однако текущие глобальные экономические риски — не доводы в пользу отказа от плана постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в США. В этом году регулятор поднял ставку уже три раза и планирует еще одно повышение в декабре.

Кроме того, участники рынка следят за новостями из Великобритании. О своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).