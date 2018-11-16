МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цена золота слабо растет в пятницу утром, продолжая тенденцию четверга, инвесторы отдают предпочтение безопасным активам после ухода из британского правительства сразу нескольких министров, недовольных проектом соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,5 доллара, или 0,04%, до 1215,5 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро при этом снижалась на 0,15%, до 14,285 доллара за унцию.

В центре внимания рынков в пятницу остаются новости из Великобритании. Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара накануне объявили о своей отставке из-за недовольства условиями проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о Brexit.

Премьер Великобритании Тереза Мэй позже заявила, что не изменит подход к условиям Brexit, несмотря на раскол в правительстве и шквал критики со стороны однопартийцев. Нынешний, уже не первый виток правительственного кризиса, связанного с утверждением проекта соглашения о Brexit, может привести к вынесению вотума недоверия Мэй.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.

Помимо этого, поддержку котировкам драгметалла оказывает снижение курса доллара по отношению к евро и иене. Ослабление американской валюты приводит к увеличению спроса на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.