МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ощутимо растут в пятницу днем на фоне надежд рынка на то, что ОПЕК+ на декабрьской встрече согласует сокращение добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.08 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,92%, до 67,91 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,75%, до 57,45 доллара за баррель.

Участники рынка ждут, что ОПЕК+ в скором времени начнет сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переизбытка ее предложения на мировом рынке. В минувшие выходные в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения на рынке нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Ряд рыночных аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что цены на нефть получают дополнительную поддержку от ожиданий продолжения сокращения экспорта сырья из Ирана, снижения добычи в Венесуэле и неопределенности относительно производства в Ливии. "Вероятно, начиная с декабря экспорт нефти сократится на 1 миллион баррелей в день", — сказал агентству нефтяной стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian). Эксперт добавил, что не удивится, если цена нефти марки Brent превысит 80 долларов за баррель в текущем году.