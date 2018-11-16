МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу днем повышается на фоне умеренного внешнего позитива.

Рост рынка нефти к отметке 68 долларов за баррель добавляет поддержки стоимости российских акций.

К 14.02 мск рублевый индекс Мосбиржи повышался на 0,4%, до 2390 пунктов, долларовый РТС — на 0,9% — до 1141 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВВЕРХ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Рынок акций РФ в пятницу днем умеренно подрастал, отыгрывая слабо-позитивную динамику западноевропейских фондовых рынков и рост биржевых индексов США в четверг.

Рынок нефти продолжает попытки коррекционного восстановления после провала во вторник. ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В лидерах роста – бумаги "Газпром нефти" (+2,5%), дорожающие на фоне корпоративного позитива. Так, компания за девять месяцев 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,58 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 298,669 миллиарда рублей. Свободный денежный поток составил 134,846 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза.

Также растут акции Polymetal (+2,2%), "Мечела" (+1,7%), "Уралкалия" (+1,2%), Сбербанка (+1,3%). Снижаются в цене корректирующиеся акции "Аэрофлота" (-1,5%), МТС (-1,1%), "Алросы" (-1%), "Мегафона" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Благодаря положительному внешнему фону индекс Мосбиржи сегодня растет, отметил Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

"Учитывая тот факт, что во второй половине дня ни в США, ни в ЕС не будет публиковаться значимой макроэкономической статистики, ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки 2400 пунктов до конца сегодняшнего дня", — добавил он.

Российский фондовый рынок относительно стабилен, считает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Основные фондовые индексы РФ на конец рабочей недели будут торговаться в боковике, поскольку нет весомых драйверов для роста, а также причин для падения, добавил он.