МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу снижаются в начале торгов на фоне менее позитивной, чем ожидалось, статистики, а также после опровержения сообщений об отказе американских властей от введения новых пошлин против Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,35% — до 25199,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 7195,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 2719,36 пункта.

Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1% вместо ожидавшихся аналитиками 0,2%. Показатель сентября был пересмотрен в сторону уменьшения — до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,3%.

Негатив привнесли и свежие сообщения по поводу "торговой войны" с Китаем. В четверг издание Financial Times написало, что Вашингтон приостановил введение новой волны пошлин на импорт китайских товаров. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию.

Индекс Nasdaq снижается из-за слабого прогноза Nvidia. Бумаги самой компании рухнули на 19% после сообщений о том, что криптовалютный бум иссякает, и компания накапливает нераспроданные чипы. "Мы наблюдаем снижение спроса, который влияет на компании, производящие чипы", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега B. Riley FBR Марка Гранта (Mark Grant). Бумаги поставщика оборудования для производства чипов Applied Materials дешевеют на 5%.