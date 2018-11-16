МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Фунт стерлингов частично отыгрывает потери предыдущей торговой сессии по отношению к доллару после того, как сторонник Терезы Мэй в правительстве Великобритании высказался в ее поддержку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2845 доллара с 1,2774 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1407 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,85 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,65 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 96,54 пункта.

В четверг британская валюта потеряла 1,8% стоимости на новостях об увольнении нескольких британских министров.

В пятницу британский министр охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельского хозяйства и сторонник Brexit Майкл Гоув заявил журналистам, что по-прежнему доверяет премьеру страны Терезе Мэй и не намерен уходить в отставку, сообщило агентство Рейтер. "Абсолютно", — ответил Гоув на вопрос, доверяет ли он Мэй.

В четверг о своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, а также министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС.

Черновой проект соглашения был опубликован в среду. Документ из 585 страниц описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.