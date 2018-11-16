МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Золото дорожает в ходе вечерних торгов пятницы, так как спрос на безрисковые активы растет на опровержении новостей о возможном разрешении торгового конфликта между США и Китаем, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 22,5 доллара, или на 1,88%, до 1221,7 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 2,85%, до 14,35 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают безопасные активы на новостях о торговых отношениях США и Китая. В четверг издание Financial Times написало, что Вашингтон приостановил введение новой волны пошлин на импорт китайских товаров. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию.

Торговый спор между Китаем и США начался после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Кроме того, поддержку золоту оказывает сохранение неопределенности вокруг условий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Совет министров 27 остающихся в Евросоюзе стран по общим делам 19 ноября подготовит специальный саммит глав государств ЕС, на котором будет рассмотрен проект соглашения об условиях Brexit. В сообщении Совета ЕС отмечается, что лидеры 27 стран ЕС 25 ноября встретятся, "чтобы одобрить договор о Brexit, если до этого не произойдёт ничего экстраординарного".

Спрос на золото традиционно повышается в периоды геополитической напряженности и экономических кризисов, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.