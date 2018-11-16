МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной зоне", подорожали лишь расписки "Газпром нефти", "Ленты" и "Норникеля", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,07%, до 6,3 доллара, "Лукойла" — на 0,44%, до 72,98 доллара "Новатэка" — на 0,06%, до 178 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,86%, до 4,61 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,89%, до 28,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,23%, до 17,69 доллара, НЛМК — снизилась на 1,17%, до 24,48 доллара, "Северстали" — опустилась на 1,94%, до 15,15 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 0,45%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 2,34%, до 12,12 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 1,31%, до 16,6 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 1,56%, до 13,22 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,42%, до 3,59 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 1,1%, до 2,34 доллара.