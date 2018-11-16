МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Следственные органы США проверят банки Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании крупных сумм денег через эстонский филиал Danske Bank, пишет Блумберг со ссылкой на источники.

"Американские следователи связались с Deutsche Bank AG и Bank of America Corp. с просьбой предоставить информацию о транзакциях, которые они обрабатывали для небольшого банковского отделения в Эстонии, которое находится в центре одного из крупнейших дел по отмыванию денег в истории", — сказал один из источников.

Другой собеседник агентства сообщил, что правоохранительные органы США также запросили информацию у банка JPMorgan о его взаимодействии с филиалом Danske Bank.

По данным агентства, JPMorgan прекратил предоставлять филиалу Danske Bank услуги банка-корреспондента в 2013 году. Deutsche Bank и Bank of America осуществляли корреспондентские банковские операции с отделением датского банка до 2015 года. Отмечается, что расследование находится на ранних стадиях, и нет никаких признаков того, что эти банки были вовлечены в мошеннические схемы.

В сентябре стало известно о том, что министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. В США банк подозревают в "отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик". Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более 150 миллиардов долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Ранее Danske Bank признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. Банк уточнил, что большая часть этих денег была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ.