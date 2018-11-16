МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги пятницу в "красной зоне" на обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив по Brexit и бюджету Италии, свидетельствуют данные торгов и аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,34%, до 7013,88 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,17%, до 5025,2 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 11341 пункта.

Трейдеры продолжали отыгрывать ситуацию с выходом Британии из ЕС и политической нестабильностью в стране на фоне этих планов. Ряд министров, в том числе министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, ранее на этой неделе покинули правительство, не согласившись с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном.

В пятницу премьер Тереза Мэй назначила министром по Brexit человека "без длинного послужного списка" и лояльного правительству Стивена Баркли. Источник в Консервативной партии рассказал РИА Новости, что Мэй было очень трудно найти человека, готового сменить Рааба на "расстрельной" должности и что несколько кандидатов "вежливо отказались от этого предложения".

Другим фактором, вызывающим беспокойство инвесторов, стала ситуация вокруг бюджета Италии на 2019 год. Правительство Италии на текущей неделе подтвердило основные параметры госбюджета страны, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, несмотря на отклонение их ранее Еврокомиссией. Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore сообщил, что ЕК 21 ноября представит свой ответ. Еврокомиссар не исключил введение санкций в отношении Италии в случае, если документ будет противоречить соглашению ЕС по налоговой и бюджетной политике (Пакт стабильности и роста).