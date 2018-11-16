МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне снижения европейских площадок и фиксации прибыли перед выходными, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,37% — до 2372,67 пункта, индекс РТС вырос на 0,34%, до 1134,93 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.33 мск рос на 14 копеек — до 66,04 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 75,36 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,44% — до 66,91 доллара за баррель.

"В пятницу 16 ноября под конец сессии российский рынок акций "сдулся". Рублевый фондовый индекс Мосбиржи снизился…, долларовый бенчмарк РТС закрывается с незначительной прибавкой в 0,3% около 1135 пунктов. Вполне логичное завершение сессии в конце недели, да и перспективы понедельника выглядят весьма туманными", — говорит Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Российский рынок к закрытию торгов растерял свой позитив, несмотря на сохранение позитивной динамики рынка нефти, отмечает Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade. На ее взгляд, это связано с продолжающимся снижением ряда западных площадок и с фактором пятницы.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Депозитарные расписки En+ выросли на 1,14% на позитивных данных по МСФО за первые девять месяцев текущего года.

Так, чистая прибыль энергометаллургического холдинга En+ Group по МСФО за первые три квартала 2018 года увеличилась в 1,8 раза, до 1,623 миллиарда долларов. Выручка за отчетный период выросла на 8,2% — до 9,434 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA поднялась на 13%, до 2,618 миллиарда долларов. Чистый долг компании на 30 сентября 2018 года оказался на 6,2% ниже по сравнению уровнем на 31 декабря 2017 года и составил 11,407 миллиарда долларов.

Акции "Газпром нефти" поднялись на 0,94% на фоне корпоративного позитива. Так, компания за девять месяцев 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,58 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 298,669 миллиарда рублей. Свободный денежный поток составил 134,846 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза.

Акции ТМК поднялись на 1,24%. Несмотря на ряд негативных данных по МСФО за третий квартал текущего года, аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков выделил позитивный момент — рост выручки в январе-сентябре на 20% до 3,835 миллиарда долларов.

Среди лидеров снижения — акции "Магнита" (-1,85%), "Русснефти" (1,84%), МТС (-1,66%), "Алросы" (-1,59%) и акции "Аэрофлота" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

"Следующая неделя хотя и не обещает существенных потрясений, вполне может оказаться весьма противоречивой. Для отечественного рынка появился локальный позитив в виде передышки в планируемых санкциях…. Для остального мира основной интригой остается противостояние между Китаем и США, надежды на успешное разрешение которого, как оказалось, были весьма преждевременными", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"На будущие перспективы нашего рынка я смотрю с позитивом, считая, что восстановление индексов на будущей неделе будет продолжено. Я вижу неплохой потенциал роста в бумагах банковского сектора, например, если говорить об акциях Сбербанка, то они в этом месяце покинули пределы своих девятимесячных трендов на понижение", — отмечает Игнатенко из ГК TeleTrade.