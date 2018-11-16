МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Елена Лыкова. Курс рубля снижается вечером пятницы сильнее к евро, чем к доллару на фоне слабости американской валюты на международном валютном рынке Forex, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.55 мск пятницы рос на 12 копеек — до 66,02 рубля, курс евро — на 63 копейки — до 75,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,63% — до 67,04 доллара за баррель.

К текущему моменту евро растет против доллара на 0,68%, превышая отметку в 1,14.

НЕХВАТКА ФАКТОРОВ ДЛЯ РОСТА

"Российский рубль вел себя сегодня довольно самостоятельно в части корреляции с нефтью. Проигнорировав уверенный рост цен на энергоносители, он относительно доллара совершенно безыдейно болтался вокруг нуля, с неслабой, впрочем, волатильностью, по отношению же к евро незначительно ослаб", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" отмечает, что нефть Brent достигла отметки 68 долларов за баррель и способствовала возвращению рубля в область 65-66 за доллар. Риски того, что рубль выйдет из среднесрочного диапазона 65-68 за доллар, вновь снизились, тем не менее новая волна падения цен на нефть может спровоцировать очередной виток ослабления российской валюты, считает аналитик. "Впрочем, в преддверии декабрьского заседания ОПЕК+ нефть, скорее, будет волатильна в диапазоне 65-70 долларов за баррель, нежели возобновит спуск", — добавила она.

ПРОГНОЗЫ

Рубль к концу недели смотрится спокойно и стабильно, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Новая неделя для пары доллар/рубль может начаться в коридоре 65,6-66,15 рубля, прогнозирует она.

"В общем-то, как только рынок вспомнит о том, что санкции никуда не делись, а только отложились во времени, все встанет на свои места. Евро/рубль стабилизируется около 75-75,55 рубля, но если у евро продолжится восстановление на мировом рынке, появится шанс на возвращение к 76 рублям", — отмечает аналитик.

Пара доллар/рубль до закрепления выше 66,2 рубля может быть склонна к движению в район 65 рублей, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Евро при неспособности преодолеть сопротивление 75,35 рубля может быть склонен к движению в район 74 рубля, полагает она.

"На российском фондовом и валютном рынке в конце недели импульс к росту ослаб, но краткосрочные перспективы как с фундаментальной, так и с технической точки зрения остаются умеренно позитивными. Благоприятным для рынка РФ фактором выступает наличие потенциала роста у нефтяных цен, а также отсрочка введения американских санкций", — заявила эксперт.