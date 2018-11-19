МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром незначительно растет к евро и снижается к иене после пятничных заявлений представителей ФРС США, вызвавших у рынка некоторые сомнения относительно перспектив повышения базовой ставки американским регулятором, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1398 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1414 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 96,53 пункта.

Сдерживающее влияние на рост курса доллара к мировым валютам в понедельник оказывают заявления представителей ФРС США, которые вызвали у трейдеров мысли о том, что регулятор может замедлить темпы ужесточения денежной политики в стране. Рынки ждут четвертого в 2018 году повышения базовой ставки в США в декабре, а также еще несколько повышений в 2019 году. Однако вице-председатель ФРС Ричард Кларида (Richard Clarida) предупредил о замедлении роста мировой экономики, отметив, что это важный фактор для перспектив американской экономики.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан (Robert Kaplan) в интервью телеканалу Fox Business заявил в свою очередь, что он отмечает замедление роста экономик Европы и Китая.

"Рынок определенно интерпретировал эти заявления как "голубиные". Однако решения ФРС всегда зависят от статданных, и значит, что это не должно быть неожиданностью", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти (Michael McCarthy).