МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Большую часть новых еврооблигаций "Газпрома", номинированных в евро, выкупили инвесторы из Великобритании и других стран Европы, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Компания 13 ноября разместила "длинные" пятилетние еврооблигации с погашением в январе 2024 года в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 3,125% годовых, но в ходе сбора заявок эмитент снизил его до 2,95-3,05% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

"Новое размещение еврооблигаций "Газпрома" в евро состоялось в условиях высокой геополитической неопределенности, но прошло, несмотря ни на что, по оптимальной цене с учетом всех рыночных параметров. Выпуск не просто принят инвесторами, но и вышел с расчетной премией ко вторичному рынку всего в 15 базисных пунктов", — сообщил Шулаков.

Общий спрос на евробонды составил 1,5 миллиарда евро от 190 инвесторов. Большую часть выпуска в размере 30% купили инвесторы из Великобритании, на инвесторов из Германии и Австрии пришлось 15%, на инвесторов из Швейцарии — 8%, из Нидерландов — 7%, из Франции и Италии — 4%. На российских инвесторов пришлось 22% выпуска, на американские офшорные счета — 5%, еще 9% ушло прочим инвесторам, в том числе из континентальной Европы. По типам инвесторов 67% купили управляющие компании и фонды, 33% — банки.

"Первые дни торгов показали, что бонды торгуются в районе номинала, то есть компания ничего не переплатила, а, скорее, нашла тот самый ценовой эквилибриум, который позволил привлечь как традиционных инвесторов, так и тех, кто давно не входил в сделки российских эмитентов, а это крупнейшие институциональные инвесторы, в том числе из США и Европы. Участие азиатских инвесторов по ходу сделки было тоже заметным", — сказал Шулаков.

У "Газпрома" это уже третий выпуск в евро в обращении ниже 3% и это рыночный ориентир для всех российских заемщиков, заключил Шулаков.