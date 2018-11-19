МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -140 млрд йен -300 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (октябрь) -1,3% -8,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (октябрь) 131 млрд йен -449 млрд йен (факт)
6:30 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
18:45 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (14.12.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018) 10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017 22,05 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.12.2018) — див-д 2018
12:00 мск (09:00 лнд) RUB ГМК Норильский никель — День инвестора и рынков капитала /Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB QIWI — День инвестора /Лондон/

 

 

 

 
14:00 мск RUB ВВП (месячный) (г/г) 1,1% 1,5%