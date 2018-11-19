МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-140 млрд йен
|-300 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (октябрь)
|-1,3%
|-8,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|131 млрд йен
|-449 млрд йен (факт)
|6:30
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|
|
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|
|
|18:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (14.12.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018)
|10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017
|22,05 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.12.2018) — див-д 2018
|12:00 мск (09:00 лнд)
|RUB
|ГМК Норильский никель — День инвестора и рынков капитала /Лондон/
|
|
|
|RUB
|QIWI — День инвестора /Лондон/
|
|
|14:00 мск
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,1%
|1,5%