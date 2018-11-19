МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов повышается на фоне дорожающей нефти и позитивной динамики азиатских фондовых индексов.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск прибавлял 0,3%, до 2381 пункта, индекс РТС — 0,1% — до 1136 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,7%, до 67,25 доллара за баррель по марке Brent. Азиатские биржи при этом преимущественно росли — в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,6%.