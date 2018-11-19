МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" в понедельник проводит на бирже адресные сделки по нефтепродуктам, сообщили РИА Новости два участника торгов.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября. Согласно информации на сайте СПбМТСБ, адресные сделки представляют собой заключение соглашения с уже известными контрагентами по фиксированной цене, признаваемой рыночной.

"По текущему состоянию, да, сделки прошли адресные. В предыдущие два торговых дня таких сделок не было, поэтому можно считать это прогрессом", — сказал один из собеседников агентства.

Другой участник торгов подтвердил, что в понедельник "Роснефть" провела несколько адресных сделок на бирже, не указав их количество и объем.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, компания увеличила объем предложения нефтепродуктов на внутренний рынок, в частности, для потребителей и крупных контрагентов по контрактам, и никакая деятельность компании не могла дестабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. "Что касается биржи — мы работаем над совершенствованием биржевых торгов", — сказал Леонтьев, подчеркнув, что компания несет издержки в связи с принятыми мерами по стабилизации рынка и не хочет, чтобы ей пользовались перекупщики.