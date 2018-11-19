МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" не выдвигала условий своего возвращения на биржу на постоянной основе, однако сформулировала ряд предложений по оптимизации работы биржи, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября.

"Таких условий, безусловно, нет, но в целом от компании "Роснефть" в процессе обсуждения соглашения поступили разумные предложения по поводу того, как отрегулировать работу биржи", — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

"Уже такие предложения проработаны, ФАС совместно с ЦБ РФ уже направили в правительство эти предложения. Биржа сейчас фактически корректирует свою нормативную базу", — добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

В октябре "Роснефть" предлагала проанализировать прозрачность совершения сделок на бирже, чтобы исключить манипулирование и заключение сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, "исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов".

Новак отметил, что есть еще ряд предложений по рынку нефтепродуктов, которые прорабатываются в правительстве по поручению вице-премьера Дмитрия Козака.

По итогам совещания, состоявшегося в конце октября, ФАС совместно с ЦБ и СПбМТСБ было поручено до 12 ноября представить в правительство РФ согласованные предложения по изменению правил биржевой торговли нефтепродуктами. Им поручалось предусмотреть дополнительные механизмы обеспечения публичности и прозрачности торгов, а также предквалификацию участников торгов с допуском к торгам на период до 31 марта только сетей АЗС и конечных промышленных и сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей для исключения спекулятивных сделок.