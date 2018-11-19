МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем опускается по отношению к другим основным мировым валютам после того, как заявления представителей ФРС США вызвали у трейдеров сомнения относительно перспектив ужесточения денежной политики регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,36 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1427 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1414 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,78 иены за доллар.

Участники торгов на валютном рынке оценивают пятничные заявления представителей ФРС США. Так, вице-председатель ФРС Ричард Кларида (Richard Clarida) предупредил о замедлении роста мировой экономики, отметив, что это важный фактор для перспектив американской экономики. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан (Robert Kaplan) в интервью телеканалу Fox Business заявил в свою очередь, что он отмечает замедление роста экономик Европы и Китая.

Трейдеры пытаются понять, что означают эти заявления для курса регулятора на ужесточение денежной политики. Согласно текущим прогнозам, ФРС может повысить базовую ставку в декабре в четвертый раз в 2018 году и продолжить повышение в 2019 году, что является положительным фактором для доллара. "Пятничные комментарии представителей ФРС дали инвесторам повод фиксировать прибыль по доллару, курс которого вырос в последние недели", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

Курс доллара вырос почти на 10% с апрельского минимума на фоне повышения базовой ставки в США и хороших макроэкономических данных. Однако в последнее время на рынке увеличились опасения относительно того, что экономический рост в США, возможно, достиг своих пиковых значений, и это стало оказывать давление на курс американской валюты.