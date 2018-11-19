МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник растут четвертую торговую сессию подряд на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ на заседании в начале декабря примет решение о сокращении добычи этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,33%, до 66,97 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — 0,81%, до 56,91 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают ждать очередной встречи ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Инвесторы-"быки" с оптимизмом отыгрывают ожидания того, что ОПЕК+ примет решение сократить объем добычи на фоне замедления роста мирового спроса на нефть. В частности, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле полагает, что рост спроса на нефть в 2019 году составит меньше 1 миллиона баррелей в сутки на фоне замедления мирового экономического роста.

"Цены на нефть продолжают восстанавливаться, пока рынок внимательно оценивает возможные последствия сокращения предложения", — сказал агентству Рейтер директор энергетической консалтинговой компании Trifecta Сукрит Виджаякар (Sukrit Vijayakar).