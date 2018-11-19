МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник слабо растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к 14.43 мск рос 0,25% — до 2378,63 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1137,16 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек — до 65,88 рубля, курс евро – на 9 копеек — до 75,27 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,07% — до 66,81 доллара за баррель.

"На фоне стабилизации нефтяных котировок российский фондовый рынок оптимистично показывает рост индексов", — отмечает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

"Безусловно, благодаря отскоку нефтяного рынка наибольшей популярностью пользуются бумаги нефтяного и энергетического секторов. Среди лидеров роста в "нефтянке" стоит отметить акции "Татнефти", "Лукойла" и "Газпрома", в энергетике лучше других выглядят бумаги "Иркутскэнерго". Для акций "Газпрома" подспорье может оказать совет директоров компании, на котором будут рассмотрены вопросы об исполнении программы отчуждения непрофильных активов "Газпрома" за третий квартал 2018 года и о приобретении "Газпромом" доли в уставном капитале "Газпром СПГ Санкт-Петербург", — комментирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Так, акции "Газпрома" растут на 0,61%, префы "Татнефти" — на 1,37%, ее обыкновенные акции – на 0,49%, акции "Иркутскэнерго" подскочили на 4,8%.

Помимо реакции на отскок нефтяного рынка, акции "Лукойла" растут на 1,23% — до 4883,5 рубля, продолжая отыгрывать сообщение пятницы о том, что национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план российского "Лукойла" по бурению в 2019 году на одном из блоков углеводородов в стране, отмечает Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Как в пятницу сообщил РИА Новости источник в мексиканском регуляторе, план предполагает начало бурения на скважине Otomi-Oeste осенью 2019 года и инвестиции в проект в размере около 70 миллионов долларов в следующем году.

По мнению Гасанова, акции "Лукойла" могут продолжить рост до 5 тысяч рублей в ближайшей перспективе.

Акции "Яндекса" растут на 1,25% — до 1,94 тысячи рублей на сообщениях компании.

В частности, в понедельник "Яндекс" представил два новых "умных" устройства от сторонних производителей со встроенным голосовым помощником "Алиса". "Яндекс" также представил обновление собственной поисковой системы. Новый поисковый алгоритм получил название "Андромеда". Как отметили представители, поиск получил более тысячи улучшений.

В лидерах роста оказались металлургические бумаги на фоне проведения ГМК "Норильский никель" (0,61%) дня инвестора, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

Акции "Новатэка" растут на 0,8% на фоне сообщения о том, что компания возобновила покупку акций в рамках buy back после 5 месяцев перерыва. Вероятно, рост котировок "Новатэка" продолжится, и они могут прибавить еще порядка 0,5%, отыгрывая эту новость, полагает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Среди лидеров снижения – акции Московской биржи (-1,93%), "Интер РАО" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,72%), "Аэрофлота" (-1,62%). Также снижаются префы "Сургутнефтегаза" (1,61%), традиционно негативно реагирующие на укрепление рубля.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

Техническая картина остается без изменений: ближайший уровень поддержки индекса Мосбиржи расположен в диапазоне 2360-2380 пунктов, отмечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

В целом российский фондовый рынок оказывается под действием больше позитивных факторов, что будет способствовать продолжению роста: индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе может достигнуть 2400 пунктов, считает Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Если индексу Мосбиржи удастся закрепиться выше уровня 2400 пунктов, то подъем рынка будет продолжен в направлении уровня 2450 пунктов, уверена Игнатенко из ГК TeleTrade. Индекс РТС имеет высокие шансы к возврату в район 1160 пунктов, полагает она.