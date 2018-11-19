МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем слегка повышается к основным резервным валютам на фоне стабилизации рынка нефти немного ниже уровня 67 долларов за баррель.

Затишье на геополитическом фронте не мешает рублю оставаться крепким на фоне приближения пика налогового периода ноября, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.26 мск снижался на 11 копеек — до 65,87 рубля, курс евро — на 15 копеек и равнялся 75,20 рубля.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта днем стабилизировалась против доллара и евро с тенденцией к легкому укреплению. Стабилизация рынка нефти после широких колебаний прошлой недели оказывает сдерживающее влияние на рыночную активность.

Участники нефтяных торгов с конца прошлой недели отыгрывают ожидания очередной встречи ОПЕК+ в декабре. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Инвесторы надеются, что организация примет решение сократить объем добычи на фоне роста мировых запасов сырья и замедления роста спроса.

Рубль после успешной прошлой недели с утра несколько ослабил позиции в рамках коррекции, однако довольно скоро продолжил попытки роста, демонстрируя устойчивость на фоне приближения пика ноябрьского налогового периода. Впрочем, приближение саммита "большой двадцатки" в Аргентине, на котором должна состояться встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, оказывает сдерживающее влияние на курсовую динамику рубля, подталкивая его к преимущественной стабилизации, рассуждает Иван Марчена из ГК Forex Club.

В итоге, доллар и евро днем снижались против рубля на 0,2% каждый, а рублевая цена нефти колебалась около уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Заметный рост чистой спекулятивной позиции по рублю с 14% до 34% (от общего числа открытых позиций) к 13 ноября вкупе с видимыми покупками ОФЗ нерезидентами на прошлой неделе указывает на относительно благосклонное отношение иностранцев к рублевым активам и рублю, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В то же время, внешние факторы и волатильность нефтяных котировок продолжат влиять на общие настроения. На стороне рубля будет играть налоговый фактор и возможные продажи экспортеров под предстоящие пики налоговых выплат (26 и 28 ноября)", — добавил он.

Предпосылки для укрепления рубля, ознаменовавшего прошлую неделю на российском валютном рынке, на наступившей неделе, отсутствуют, считает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"Давление будет исходить от ослабления всей группы валют развивающихся стран – на фоне общего укрепления доллара по отношению к валютам сектора. Что же касается рубля в отдельности, то в качестве факторов поддержки стоит отметить снижение санкционных рисков до конца года, а также начавшийся налоговый период. Тем не менее, дальнейшего значительного укрепления рубля ждать не стоит, так как перенос санкций – не отказ от них. На этой неделе пара доллар/рубль ожидается в диапазоне 65-67", — оценил он.