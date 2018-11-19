МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" планирует IPO Быстринского проекта на 2020 год, следует из презентации компании.

Во второй половине 2019 года предполагается утвердить предварительные условия размещения. Вместе с тем руководство ГМК в ходе Дня стратегии компании в понедельник отметило, что о каких-либо параметрах сделки пока говорить преждевременно.

Быстринский ГОК построен "Норникелем" в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Запасы месторождения оцениваются в 341 миллион тонн руды, которая содержит 2,3 миллиона тонн меди, 9,5 миллиона унций золота, также присутствует серебро (1,245 тысячи тонн) и магнетитовое железо (73,5 миллиона тонн). Выход ГОКа на проектную мощность с переработкой порядка 10 миллионов тонн руды ежегодно запланирован на 2020 год.

Ожидается, что в 2018 году производство составит 23 тысячи тонн меди в концентрате и 3,3 тонны золота в концентрате. В 2020 году и далее эти показатели увеличатся до 65-70 тысяч тонн и 8,5-9 тонн в год соответственно. При этом EBITDA Быстринского ГОКа в 2018 году должна составить примерно 100 миллионов долларов, в 2019 году — до 300 миллионов, а после 2020 года может вырасти более чем до 400 миллионов долларов.

"Норникелю", имеющему статус оператора Быстринского проекта, принадлежит в нем 50,01%. CIS Natural Resources Fund (фонд учрежден ХК "Интеррос" Владимира Потанина и группой ЕСН Григория Березкина) владеет 36,66%, консорциум китайских инвесторов Highland Fund — 13,33%.