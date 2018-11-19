МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером повышался к доллару и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе выше 1,145 доллара.

Усиление снижения рынка нефти – в район 66 долларов за баррель сорта Brent надавило на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 13 копеек — до 65,85 рубля, курс евро рос на 10 копеек — до 75,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ВЕЧЕРОМ СПОЛЗ ВНИЗ

Рубль в понедельник вечером снижался против евро и стабилизировался к доллару, отыгрывая попытки разворота европейской валюты вверх и закрепления выше 1,145 доллара.

Усиление вечером негативной динамики рынка нефти и уход ее цены в район 66 долларов за баррель поддержало давление на рубль, который демонстрировал стабильность в течение большей части торгов понедельника.

Приближение пика налогового периода ноября оказывает поддержку курсу рубля на фоне ожиданий встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября — начале декабря.

В итоге доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,2%. Рублевая цена марки Brent сползла в район уровня 4,35 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,3-66,5 рубля, евро – в коридоре 74,7-76,1 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

За последнюю неделю рубль укрепился к доллару почти на 3%, продемонстрировав один из лучших результатов среди других валют на развивающихся рынках, несмотря на обвал нефтяных котировок, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Хотя к концу прошлои? недели цены на нефть восстановили часть позиции? после существенного падения, в целом потери в стоимости марки Brent за последнюю неделю достигли порядка 6,7%, оценил он.

Чувствовать уверенность рублю позволяет улучшение геополитического фона: сначала инвесторы получили отсрочку на рассмотрение конгрессом США новых антироссийских санкции?, а теперь надеются на прогресс в отношениях двух стран после встречи их лидеров на саммите G20 в Аргентине в конце ноября – начале декабря, говорит Кравченко.

"Надежды на улучшение геополитической? ситуации могли бы способствовать дальнеи?шему укреплению рубля к уровням начала августа (ниже 65 против доллара). В то же время чрезмерныи? оптимизм в отношении встречи лидеров двух стран может постепенно сойти на нет, а угрозы новых санкции? никуда не делись, хоть и были отложены на следующий? год. В подобных условиях дальнейшее укрепление рубля в сторону 65 в паре с долларом может стать привлекательным моментом для начала новой? волны покупок валюты на внутреннем рынке", — сказал эксперт.