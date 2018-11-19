МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций смог удержаться в плюсе по основным индексам, несмотря на негатив на зарубежных рынках и падение цены на нефть, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на символические 0,05% — до 2373,78 пункта, индекс РТС — на 0,07%, до 1135,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.57 мск снижался на 18 копеек — до 65,8 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 75,34 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,81% — до 66,22 доллара за баррель.

Европейские индексы снизились на 0,66-1,03%, американские площадки падают на 1,5-2,48%.

"Внешний фон к вечеру негативен… В воскресенье вице-президент США жестко высказывался относительно перспектив нормализации торговых взаимоотношений с Китаем… Мы считаем, что поток негатива носит локальный характер. Поэтому в декабре вполне можно рассчитывать на предновогоднее "ралли", по крайней мере – на российском рынке", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер".

Российский фондовый рынок в понедельник оставался в плюсе, но энтузиазм среди покупателей уже плохо видно, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи балансирует в непосредственной близости от 2375 пунктов, промежуточной поддержки, которая открывает дорогу к 2360 пунктам, добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Полюса" в понедельник стоят в авангарде роста и выросли более чем на 4% на совершенно спокойном корпоративном фоне, отмечает Бодрова из "Альпари". Бумага обновила максимум с 8 августа и рвется к 4485 – августовскому пику, указывает она.

Среди лидеров роста — депозитарные расписки En+ (2,6%), акции "Энел Россия" (2,29%), депозитарные расписки "Русагро" (1,52%), акции "Юнипро" (1,39%).

"Акции "Аэрофлота" падают третий день подряд (в понедельник к закрытию упали на 2,45%). Бумага сегодня пробивала психологически важный рубеж в 100 рублей, но пока – даже если предположить, что неустойчивый рынок утянет акции с собой – среднесрочный боковик в пределах 90-112 рублей до конца года должен бумагу удержать", — считает Бодрова.

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции упали на 2,89%, префы – на 1,25%), акции "Интер РАО" (-2,52%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,41%), акции Московской биржи (-2,1%), "Газпром нефти" (-1,7%). Также снизились префы "Сургутнефтегаза" (-1,44%), традиционно негативно реагирующие на укрепление рубля.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На рынке в целом можно наблюдать консолидацию с сохранением умеренно оптимистичных краткосрочных перспектив, но "быки" в последние пару дней потеряли былой запал", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2325-2425 пунктов, а РТС – в коридоре 1120-1150 пунктов.

"Сессия вторника для рублевого индикатора начнется неподалеку от сегодняшних уровней, торги пройдут в коридоре 2360-2385 пунктов. Индекс РТС чуть выходит за границы краткосрочного коридора 1110-1135 пунктов, но на фоне незначительных валютных колебаний шансов на бурный рост у него мало", — говорит Бодрова из "Альпари".

"С точки зрения дивидендной доходности, а также оценок по мультипликаторам российские акции остаются одним из самых привлекательных классов активов, причем несмотря на сильный рост в этом году. Основные риски для российского рынка сейчас – это, естественно, санкции, а также сильное снижение цен на нефть, которое может заставить инвесторов пересмотреть оценку нефтегазовых компаний", — отмечает Дарья Желаннова из "УК "Альфа-Капитал".