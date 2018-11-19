МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и стабилизации рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,1% и на 0,6% соответственно. Цена на нефть марки Brent подрастет примерно на 2 доллара за баррель, до 68,6 доллара за баррель, а курс евро к доллару сползет на 1 цент до уровня 1,133. Рубль относительно доллара и евро не изменится и останется около 66 рублей и 75 рублей соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Впереди много рисков, которые могут усугубить общую картину: от невозможности реализации стимулирующих мер со стороны администрации президента США до очередного срыва возможности возвращения США и КНР за стол переговоров, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Всё это свидетельствует о том, что рынки могут остаться без поводов для роста вплоть до конца текущего года, полагает он.

"Текущая торговая неделя может ознаменоваться снижением волатильности на глобальном фондовом рынке, что будет связано, в том числе, с празднованием Дня Благодарения в США в четверг. Кроме того, на неделе не предвидится ни публикации важной макроэкономической статистики в развитых странах, ни выступлений представителей ФРС и ЕЦБ", — говорит Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

В Европе внимание инвесторов будет приковано к действиям Терезы Мэй по продвижению плана выхода Великобритании из ЕС в британском парламенте, а в России важной темой остаются аукционы Минфина и комментарии представителей Банка России относительно возможности незначительного повышения ставки, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза начнется 20 ноября, в этот же день пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, напоминает аналитик. "Участники рынка будут ждать комментарии относительно возможности заключения новых соглашений по ограничению добычи нефти", — говорит он.

Публикация данных по инфляции в РФ за октябрь состоится 21 ноября, 22 ноября — выходной в США по случаю Дня Благодарения, поэтому будет наблюдаться низкая активность на финансовых рынках, продолжает перечислять события аналитик.

"Сообщения о планах по сокращению добычи могут поддержать нефтяные контракты, которые дешевеют уже шестую неделю подряд, что является самым затяжным падением цен на нефть за последние три года. Надо отметить, что, обычно, после таких долгих падений следует консолидация в нефтяных контрактах. Поэтому, мы ожидаем, что до заседания ОПЕК, которое состоится через три недели, цена барреля нефти будет колебаться вблизи 70 долларов", — комментирует Егоров.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российский фондовый рынок к третьей неделе месяца подходит в стабильном положении — стресс ноября закончился, рынок немного восстановился, есть определенные тонкие места, но большей частью все спокойно, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи на текущей неделе может торговаться в пределах 2345-2415 пунктов, техническая картина допускает вероятность возобновления продаж, прогнозирует она. Индекс РТС взял курс на укрепление, но выше 1145 пунктов пробиться будет проблематично, добавляет аналитик.

Российские акции продолжат движение в узком боковом канале, следуя за глобальными рынками, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Краткосрочная динамика рынка по-прежнему определяется внешними драйверами (общим аппетитом к риску на глобальных рынках и динамикой нефтяных котировок), отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. "Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно привлекательными. Ожидаем в ближайшие недели увидеть стабильный курс рубля, что может способствовать росту интереса к внутренним секторам", — добавляет аналитик.

"На локальном рынке в фокусе мало заметных событий. Можно отметить лишь отчетность МТС и ОГК-2. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном. Однако 22 ноября закрыты биржи в США, а 23 – в Японии, поэтому активность на рынке будет низкой, а тренд, скорее всего, боковым", — полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Эксперт ожидает, что индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 2300-2400 пунктов.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ

Доллар с большой долей вероятности будет консолидироваться в диапазоне 65,5-66,5 рубля, волну оптимизма на фоне планов антироссийских санкций вряд ли получится сохранить в силе, для ралли все-таки нужен повод, считает Бодрова из "Альпари".

"В то же время, пока нефть восстанавливается в цене, у рубля есть определенная страховка. Помимо этого, на следующей неделе начнется очередной налоговый период, и рубль будет в безопасности", — считает она.

Важной темой для рубля остаются аукционы Минфина по размещению ОФЗ и комментарии представителей Банка России относительно возможности незначительного повышения ставки, считает Кочергин из банка "Восточный".

Для рубля на неделе дополнительным фактором станет ожидаемая публикация второго набора "химических" санкций США против России, считает Вайсберг из ИК "Регион".

"Возможная негативная реакция рынков на это событие, вероятно, будет краткосрочной. В то же время заявления Банка России о том, что решение о возобновлении покупок доллара на открытом рынке не зависит от курса и будет рассматриваться в увязке с решением по ключевой ставке, при прочих равных условиях означают несколько более слабый рубль", — добавил он.

Спрос на доллары на неделе поддержат погашения евробондов Внешэкономбанка, Газпромбанка, номинированных в долларах, считает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательными для инвесторов будут нефтегазовая, банковская отрасли и золотодобыча, а наименее привлекательными — транспортная и ритейл.

Из серьезных корпоративных новостей ожидается лишь публикация квартальной финансовой отчетности МТС, считает Вайсберг из ИК "Регион".

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" полагает, что активность игроков будет слабой. Лучше рынка, на его взгляд, будут акции нефтегазового сектора, если нефть продолжит рост в диапазоне 65-70 долларов за баррель, но четкой отраслевой динамики, скорее всего, не сложится.