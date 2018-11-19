МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы в понедельник завершили торги в минусе, бумаги французской автомобилестроительной компании Renault потеряли в цене более 8% на фоне скандала с главой компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,19%, до 7000,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 4985,45 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 11244,54 пункта.

В центре внимания рынков в понедельник были новости о том, что Карлос Гон, возглавляющий Renault и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, арестован по подозрению в занижении своих доходов. Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co., совет директоров которого также возглавляет Гон, подтвердил, что тот много лет занижал данные о личном доходе. Компания также сообщила, что генеральный директор Nissan Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности.

По данным агентства Киодо, Токийская окружная прокуратура подозревает Гона в сокрытии доходов на 5 миллиардов японских иен с 2011 по 2015 годы.

Аналитик Bernstein Макс Уорбертон (Max Warburton), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что на фоне скандала с Гоном возникают опасения о вероятном распаде альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Акции Renault подешевели по итогам торгов на 8,43%.