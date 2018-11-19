МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 22.21 мск биткоин дешевел на 11,1%, до 4,997 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,1% — до 5,04 тысячи долларов.

Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов: Ethereum дешевел на 13,73%, до 152,88 доллара, Ripple — на 4,11%, до 0,4897 доллара, Bitcoin Cash — на 11,03%, до 342,15 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 164,68 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,5% всего этого рынка.