МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Французская банковская группа Societe Generale согласилась выплатить штраф в размере 1,34 миллиарда долларов властям США в рамках урегулирования обвинений в проведении долларовых транзакций с участием лиц, стран и предприятий, против которых действуют санкции США, говорится в сообщении Societe Generale.

Уточняется, что банк подписал соглашения с американскими властями об отсрочке судебного преследования, по которым он не будет привлечен к ответственности, если не нарушит условия соглашений в течение трехлетнего испытательного срока.

"Подавляющее большинство транзакций, нарушивших санкции США, связаны с Кубой… Остальные операции касались других стран, против которых действуют экономические санкции США, включая Иран", — отмечается в релизе банка.

Самая большой штраф — 717,2 миллиона долларов — будет выплачен прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка. Департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) получит 53,9 миллиона долларов, Федеральная резервная система (ФРС) — 81,3 миллиона долларов, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) — 325 миллионов долларов, окружная прокуратура Нью-Йорка — 162,8 миллиона долларов.

При этом выплата штрафа будет полностью профинансирована за счет резервных средств банка, выделенных на покрытие штрафов в рамках юридических споров, и не окажет влияния на финансовые результаты Societe Generale за 2018 год.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. В сентябре группа сообщила, что "ДельтаКредит" будет присоединен к Росбанку к середине следующего года.