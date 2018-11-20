МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует во вторник разместить "длинные" трехлетние еврооблигации, номинированные в рублях, рассказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в январе 2022 года установлен в диапазоне 9,125-9,250% годовых.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

На прошлой неделе "Русгидро" разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 миллиарда юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125-6,25% годовых.

Компания провела 12-15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.