МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина (Bitcoin) во вторник опустилась до отметки в 4,5 тысячи долларов впервые с начала октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.28 мск биткоин дешевел на 16,31%, до 4,496 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 15,61% — до 4,519 тысячи долларов. Ранее криптовалюта торговалась на этой отметке 9 октября 2017 года.

В понедельник вечером биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов. При этом криптовалюта потеряла уже 30% своей стоимости с середины ноября текущего года.

Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов: Ethereum дешевел на 15,33%, до 134,96 доллара, Ripple — на 11,34%, до 0,424 доллара.

Bitcoin Cash при этом теряет 45% стоимости, опускаясь до 204,37 доллара. На прошлой неделе прошел "хардфорк" Bitcoin Cash, то есть разделения ее на две — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Хардфорки обычно приводят к дестабилизации рынка криптовалют.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 145,085 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,4% всего этого рынка.