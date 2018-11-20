МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует уверенность и консолидируется недалеко он уровней предыдущего закрытия, несмотря на снижение котировок нефти и падение на зарубежных площадках, следует из данных торгов.

Налоговый период и вероятный перенос рассмотрения американских санкций на 2019 год поддерживают отечественную валюту, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск вторника рос на 10 копеек, до 65,65 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 75,03 рубля.

Курс евро к доллару на текущий момент снижается до 1,1468 за доллар.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,02% — до 66,11 доллара за баррель.

КРЕПОСТЬ РУБЛЯ

В начале торгов рубль максимально в моменте терял 18 копеек к доллару и 15 копеек к евро, однако внутренние факторы и ожидания переноса сроков рассмотрения американских санкций против РФ не дали возможность продолжить падение.

"На стоимость национальной валюты оказывают влияние следующие факторы: налоговый период в РФ, противоречивая динамика нефтяных цен, ослабление доллара США на мировом валютном рынке и смещение срока введения американских санкций, вероятно, уже на 2019 год. На этом фоне курс доллара США мало меняется, курс евро также не может оторваться от уровня 75,2 рубля", — комментирует валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Кроме того, отечественную валюту во вторник поддержали и словесные интервенции первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой. Она заявила, что финансовые рынки и экономика России в 2018 году оказались более устойчивыми к колебаниям цен на нефть, в том числе благодаря бюджетному правилу.

ПРОГНОЗЫ

На действия участников рынка оказывает влияние сокращенная из-за Дня благодарения торговая неделя в США, поэтому, скорее всего, в ближайшее время заметных отклонений цен основных валют на Московской бирже от достигнутых уровней не произойдет, считает Егоров.

Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр" не ожидает во вторник существенной волатильности на торгах в валютной секции Московской биржи по причине того, что сама европейская валюта пока находится под прессом Brexit, но и к доллару у инвесторов и спекулянтов пока нет глобального интереса.

"В отношении единой европейской валюты уровни, скорее всего, будут на отметках в 75-77 рублей. Ну а если звёзды сложатся в пользу российского рубля, то уровни в 73,73–74,47 будут удачей", — добавляет он.

"Рублю удалось укрепиться благодаря снижению курса доллара к основным валютам и вопреки снижению цен на нефть. По-видимому, после активного роста на прошлой неделе на новостях о возможной отсрочке с принятием новых санкций до следующего года инвесторы в рублевый госдолг взяли паузу. Если сегодня в течение дня столь низкая торговая активность сохранится, то для Минфина не имеет смысла увеличивать объем предложения на аукционах ОФЗ", — считают аналитики ФГ "Уралсиб".